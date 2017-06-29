Известный омский писатель Александр Лейфер скончался на 74-м году жизни

Омский писатель Александр Лейфер ушёл из жизни 28 июня, об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его коллега Сергей Денисенко.

20 июня также через соцсети член Омского Союза журналистов и Омского Союза писателей обращался с просьбой сдать кровь для Александра Эрахмиэловича, которому тогда потребовалось переливание. Кровь удалось собрать в тот же день.

Александр Лейфер был сопредседателем Союза российских писателей, председателем Омского отделения Союза российских писателей, редактором литературного альманаха «Складчина». Он родился 27 декабря 1943 года в Омске, в 196-м окончил Казанский госуниверситет. Трудился в газетах «Омская правда», «Молодой сибиряк», «Рабочая честь», «Хроника», «Вечерний Омск», в Омском областном комитете по телевидению и радиовещанию. Был одним из инициаторов создания в Омске литературного музея им. Достоевского.

Редакция «АиФ в Омске» выражает родным и близким Александра Эрахмиэловича глубокие соболезнования.

Прощание с Александром Лейфером состоится в пятницу, 30 июня, с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале по адресу ул. Перелёта, 7.