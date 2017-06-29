Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Как недосып влияет на мозг
Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Тимошенко: «До 2019 года от Украины не останется и костей»
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
06:27 (мск), источник: АиФ Омск

Известный омский писатель Александр Лейфер скончался на 74-м году жизни

Прощание с ним пройдёт 30 июня.

Омский писатель Александр Лейфер ушёл из жизни 28 июня, об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его коллега Сергей Денисенко.

20 июня также через соцсети член Омского Союза журналистов и Омского Союза писателей обращался с просьбой сдать кровь для Александра Эрахмиэловича, которому тогда потребовалось переливание. Кровь удалось собрать в тот же день.

Александр Лейфер был сопредседателем Союза российских писателей, председателем Омского отделения Союза российских писателей, редактором литературного альманаха «Складчина». Он родился 27 декабря 1943 года в Омске, в 196-м окончил Казанский госуниверситет. Трудился в газетах «Омская правда», «Молодой сибиряк», «Рабочая честь», «Хроника», «Вечерний Омск», в Омском областном комитете по телевидению и радиовещанию. Был одним из инициаторов создания в Омске литературного музея им. Достоевского.

Редакция «АиФ в Омске» выражает родным и близким Александра Эрахмиэловича глубокие соболезнования.

Прощание с Александром Лейфером состоится в пятницу, 30 июня, с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале по адресу ул. Перелёта, 7.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций
Пушков: Вашингтон ждет предлога для атаки на Сирию
Счетная палата пожаловалась на Минздрав в Генпрокуратуру
Банки получили черные списки сомнительных клиентов
В Минобороны РФ посмеялись над «красотой» британского авианосца
Новые меры безопасности в США коснутся 180 авиакомпаний
СМИ: переход к устойчивому бюджету состоится на год раньше плана
Спорт
Браво. Вратарь сборной Чили затащил команду в финал Чемпионам Европы и Америки не хватило 90 минут, чтобы выяснить, кто лучше. Сборная Чили переиграла Португалию в серии пенальти
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Москвичам помогут увеличить площадь квартир в рамках реновации
В России станет меньше гостиниц
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь