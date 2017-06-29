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08:03 (мск), источник: РБК

Сенаторы предложили лишать связи абонентов с «левыми» сим-картами

Сотовый оператор должен будет приостановить оказание услуг связи абоненту, если данные, предоставленные при покупке сим-карты окажутся недостоверными.

Источник: Reuters

Такую поправку ко второму чтению законопроекта, ужесточающего незаконную продажу сим-карт, ​подготовила член Совета Федерации Людмила Бокова совместно с представителями правоохранительных органов, Минкомсвязи, Роскомнадзора и российских операторов связи. Об этом РБК рассказал представитель Боковой. Авторы инициативы рассчитывают, что предложение будет учтено во время второго чтения законопроекта, которое может состояться в июле.

В конце апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с Людмилой Боковой, Дмитрием Азаровым и рядом других сенаторов внесли в Госдуму проект изменений в закон «О связи», который обзывает операторов связи и лиц, действующих от их имени, при продаже сим-карт заключать договоры с абонентами, проверяя сведения, указанные в них, а компании, использующие корпоративные тарифы, — предоставлять операторам информацию о пользователях.

Причиной для соответствующих поправок в закон «О связи» послужил теракт в метро Санкт-Петербурга, после которого Матвиенко на заседании Совфеда заявляла о необходимости активизировать борьбу против нелегальной торговли сим-картами, чтобы предотвратить новые теракты.

Согласно тексту законопроекта, проверке подлежит следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность абонента.

Проверять их предлагается через «единую систему идентификации», которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, через портал Госуслуг, с помощью электронной подписи. Также законопроект вводит понятие «идентификационный модуль» для описания сим-карты. ​ Документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года. 14 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Людмила Бокова предложила дополнить законопроект формулировкой, обязывающей операторов приостанавливать оказание услуг абоненту, если данные «о конечных пользователях окажутся недостоверными».

Как пояснила представитель Боковой, порядок приостановления услуг связи и их возобновления, включая сроки, будут определены правилами оказания услуг телефонной связи.

Сейчас в этом документе говорится, что оператор вправе приостановить оказание абоненту только тех услуг телефонной связи, в отношении которых клиент допустил нарушения закона «О связи», указанных правил или договора с оператором. Например, это может произойти по заявлению самого абонента или в случае, если у него образовалась задолженность.

Также Бокова предлагает обязать операторов перепроверять через портал Госуслуг и другие информационные системы данные об абонентах, которые они будут получать от дистрибьюторов​.

При этом, услуги связи должны оказываться абоненту только по завершении проверки сведений.

«Эти меры позволят пресечь нелегальную продажу сим-карт в местах массового скопления людей — на вокзалах, возле станций метро и т. п. В целом принятие закона позволит исключить случаи использования анонимных сим-карт для осуществления противоправной деятельности, в том числе мошеннической, экстремистской и террористической направленности. Надеемся, что поправки будут приняты Госдумой в ближайшее время», — передала Бокова через своего представителя.

До сих пор в России действовал закон, запрещающий продажу сим-карт без предъявления покупателем паспорта и внесения персональных данных абонента в договор. Однако в реальности сим-карты продолжают продаваться с рук без оформления договора, констатировал ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

Абонент временно не доступен

Директор по связям с органами власти «МегаФона» Дмитрий Петров сообщил, что «исполнение требования законодательства о проверке фактических данных абонента будет осуществимо, если операторам будет предоставлен доступ к государственным справочным системам через Единую систему идентификации и аутентификации». Представители МТС и «ВымпелКома» отказались прокомментировать поправки.

Это не первая попытка «отключить» от сети абонентов за недостоверность предоставленных ими данных.

В прошлом году Минкомсвязь предложила проект изменений в правила оказания телефонной связи, в котором предлагалось обязать операторов при заключении договора с абонентом запрашивать данные о тех, кто помимо него может пользоваться купленной сим-картой (в документе предлагалось понятие «фактические пользователи услуг»).

В случае, если персональные данные фактических пользователей не соответствуют сведениям, указанным в договоре, документ предписывал оператору в течение 15 дней прекратить оказывать услуги этому клиенту до «устранения нарушения». Однако проект раскритиковало Минэкономразвития. В отзыве министерства указывалось, что проект акта не описывает порядок действий в отношении уже оформленных договоров. Для внесения изменений в договоры всех существующих абонентов, число которых в России превышает 150 млн, потребуется их личный визит в офис продаж, оператору потребуется дорабатывать программное обеспечение, разрабатывать и внедрять новые технические решения, оборудование, нанимать дополнительный персонал, что может повлечь дополнительные расходы.

Кроме того, проект противоречил гражданскому законодательству, которое позволяет безвозмездно передавать и дарить вещи другим людям, говорилось в отзыве. ​​

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