Сенаторы предложили лишать связи абонентов с «левыми» сим-картами
Сотовый оператор должен будет приостановить оказание услуг связи абоненту, если данные, предоставленные при покупке
Сотовый оператор должен будет приостановить оказание услуг связи абоненту, если данные, предоставленные при покупке
Такую поправку ко второму чтению законопроекта, ужесточающего незаконную продажу
В конце апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с Людмилой Боковой, Дмитрием Азаровым и рядом других сенаторов внесли в Госдуму проект изменений в закон «О связи», который обзывает операторов связи и лиц, действующих от их имени, при продаже
Причиной для соответствующих поправок в закон «О связи» послужил теракт в метро
Проверять их предлагается через «единую систему идентификации», которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, через портал Госуслуг, с помощью электронной подписи. Также законопроект вводит понятие «идентификационный модуль» для описания
Людмила Бокова предложила дополнить законопроект формулировкой, обязывающей операторов приостанавливать оказание услуг абоненту, если данные «о конечных пользователях окажутся недостоверными».
Сейчас в этом документе говорится, что оператор вправе приостановить оказание абоненту только тех услуг телефонной связи, в отношении которых клиент допустил нарушения закона «О связи», указанных правил или договора с оператором. Например, это может произойти по заявлению самого абонента или в случае, если у него образовалась задолженность.
Также Бокова предлагает обязать операторов перепроверять через портал Госуслуг и другие информационные системы данные об абонентах, которые они будут получать от дистрибьюторов.
«Эти меры позволят пресечь нелегальную продажу
До сих пор в России действовал закон, запрещающий продажу
Абонент временно не доступен
Директор по связям с органами власти «МегаФона» Дмитрий Петров сообщил, что «исполнение требования законодательства о проверке фактических данных абонента будет осуществимо, если операторам будет предоставлен доступ к государственным справочным системам через Единую систему идентификации и аутентификации». Представители МТС и «ВымпелКома» отказались прокомментировать поправки.
В прошлом году Минкомсвязь предложила проект изменений в правила оказания телефонной связи, в котором предлагалось обязать операторов при заключении договора с абонентом запрашивать данные о тех, кто помимо него может пользоваться купленной
В случае, если персональные данные фактических пользователей не соответствуют сведениям, указанным в договоре, документ предписывал оператору в течение 15 дней прекратить оказывать услуги этому клиенту до «устранения нарушения». Однако проект раскритиковало Минэкономразвития. В отзыве министерства указывалось, что проект акта не описывает порядок действий в отношении уже оформленных договоров. Для внесения изменений в договоры всех существующих абонентов, число которых в России превышает 150 млн, потребуется их личный визит в офис продаж, оператору потребуется дорабатывать программное обеспечение, разрабатывать и внедрять новые технические решения, оборудование, нанимать дополнительный персонал, что может повлечь дополнительные расходы.
Кроме того, проект противоречил гражданскому законодательству, которое позволяет безвозмездно передавать и дарить вещи другим людям, говорилось в отзыве.