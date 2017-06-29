В Москве нашли надгробную плиту приближенной Петра I

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Плита из белого известняка была обнаружена при прокладке водопроводных труб и подготовке к благоустройству по программе «Моя улица». Артефакт увидели в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Археологи объясняют уникальность находки тем, что плита не белого цвета, ее фронтальная часть выкрашена синим. Хорошо сохранилась не только краска, практически полностью читается надпись, высеченная на надгробии. Размеры находки 68 на 68 сантиметров, толщина плиты — 10 сантиметров. «Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени — большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Найденная плита относится к типу закладных надгробий, которые устанавливали в стену храма над местом погребения или рядом с ним. Надпись на ней выполнена в обронной технике: рельефные буквы высечены из камня пятистрочной вязью. То есть они связаны в единый орнамент. Пространство между буквами покрыто синей краской. Надпись практически полностью удалось восстановить. Она гласит: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день». Анна Ртищева была представительницей знатного боярского рода. Она вышла замуж за Петра Прозоровского (1644−1720) совсем юной и прожила с князем почти 20 лет. Умерла Анна Ртищева молодой, ей едва исполнилось 35 лет. Петр Прозоровский не женился снова и прожил вдовцом до конца своих дней. Дочь Петра Прозоровского и Анны Ртищевой получила от родителей большое наследство и вышла замуж за князя Ивана Голицына. Она стала одной из первых придворных дам при Екатерине I. Петр Прозоровский был приближенным отца Петра I — царя Алексея Михайловича Романова. В 1674 году Алексей Михайлович назначил его дядькой, то есть воспитателем, для малолетнего царевича Ивана, старшего брата и соправителя Петра. После смерти Алексея Романова Прозоровский стал одним из опекунов Петра I. А с 1697 по 1698 год он руководил страной вместе с боярами Львом Нарышкиным и Борисом Голицыным.

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