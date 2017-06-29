Участники международного пробега ДОСААФ посетят Хабаровск
Они передадут жителям города эстафету марафона, который пройдет в честь 90-летия организации.
Они передадут жителям города эстафету марафона, который пройдет в честь 90-летия организации.
Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.
В Хабаровск 7 июля прибудут участники международного пробега ДОСААФ России. Марафон, который стартует во Владивостоке, а завершится в Минске, организован в честь 90-летия организации. В краевом центре его участники передадут хабаровчанам символическую эстафету, сообщили ИА AmurMedia в
Предполагается, что к мероприятию присоединятся представители общественных объединений,
В Хабаровск участники пробега приедут в 9 утра. Их будут встречать на площади «Город воинской славы».