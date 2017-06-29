Участники международного пробега ДОСААФ посетят Хабаровск

Хабаровск, 29 июня, AmurMedia.

В Хабаровск 7 июля прибудут участники международного пробега ДОСААФ России. Марафон, который стартует во Владивостоке, а завершится в Минске, организован в честь 90-летия организации. В краевом центре его участники передадут хабаровчанам символическую эстафету, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Предполагается, что к мероприятию присоединятся представители общественных объединений, военно-патриотические клубы, казаки, волонтеры и отряды юнармейцев. Целью пробега станет объединение всех поколений страны, консолидация духовных и физических сил общества, пропаганда патриотического воспитания молодежи. В общей сложности путешественники намереваются преодолеть около 12 тысяч километров. Из Владивостока они сначала направятся в Москву, а лишь затем в столицу Республики Беларусь. При этом в каждом из регионов на своем пути активисты будут встречаться с местными жителями. Также в рамках марафона пройдут ралли на внедорожниках по маршруту: Санкт-Петербург — Москва — Крым — Севастополь и морской переход от Новороссийска до Севастополя.

В Хабаровск участники пробега приедут в 9 утра. Их будут встречать на площади «Город воинской славы».