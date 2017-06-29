В Кемеровской области в ДТП с лосем погиб водитель автомобиля

На трассе в Кемеровской области легковой автомобиль врезался в лося.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса, смертельное ДТП произошло на участке автодороги «Кемерово — Анжеро-Судженск» около полуночи в ночь с 28 на 29 июня. За рулем автомобиля «ВАЗ-21150» находился 54-летний мужчина, также в машине ехала 48-летняя пассажирка. Внезапно на дорогу выбежал лось. В результате столкновения с животным водитель легковушки погиб на месте. Лось также получил смертельные травмы. Пассажирку автомобиля госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.