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07:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Источник ключевой воды на юге края назвали в честь Ивана Ярыгина

Расчисткой прилегающей территории занялись школьники.

В Шушенском районе Красноярского края источник родниковой воды назвали в честь советского и российского спортсмена, борца вольного стиля; двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.

Источник огибает островок, на котором стояла семейная усадьба Ярыгина. Вместе со своими братьями будущий олимпийский чемпион здесь любил рыбачить, исходил все острова, а когда приезжал сюда взрослым, часами смотрел на воду, рассказала телеканалу «Енисей» сестра спортсмена Любовь Акулич-Ярыгина.

Расчисткой прилегающей территории занялись школьники из Сизой и Шушенского.

«Родниковая вода из Иванова ключа по своим свойствам и химическому составу пригодна для питья. Особенно это актуально в связи с тем, что питьевая вода в селе привозная. В настоящее время источник заброшен, русло заросло травой. Береговой склон завален бытовыми отходами», — рассказывают активисты.

Отметим, местные жители также рассчитывают подготовить необходимую документацию для придания источнику статуса объекта природного наследия местного значения.

Иван Сергеевич Ярыгин — двенадцатикратный победитель международных турниров среди сильнейших борцов Европы и мира. Он родился 7 ноября 1948 года в селе Усть-Камзас Кемеровской области. Некоторое время семья проживала и в Туве, после чего перебралась в село Сизая, которое расположено в Шушенском районе на границе Красноярского края и Хакасии.

Ярыгин погиб 11 октября 1997 г. в автомобильной катастрофе на автостраде Махачкала — Кисловодск в Ставропольском крае.

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