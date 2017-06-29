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07:53 (мск), источник: Вести Приморье

Жители Владивостока, Артема и Партизанска будут платить за тепло и горячую воду по-новому

С 1 июля 2017 года абоненты филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» начнут платить за тепло и горячую воду по новым тарифам. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анастасию Базарнову, пресс-секретаря филиала «Приморская Генерация» АО «ДГК».

Тариф на услуги отопления для потребителей во Владивостоке, Артеме и Партизанске составит 2149 рублей 28 копеек с учетом НДС.

Тариф на услуги горячего водоснабжения составит: для жителей Владивостока — 152 рубля 55 копеек, Артема — 123 рубля 3 копейки, Партизанска — 137 рублей 33 копейки (все цифры приведены с учетом НДС).

В том числе увеличился тариф и на компонент на теплоноситель, с 1 июля 2017 года во Владивостоке он установлен размере 32 рублей, 84 копеек за кубический метр, в Артеме — 3 рубля 32 копейки за кубический метр, в Партизанске — 17 рублей 62 копейки за кубический метр (все цифры приведены с учетом НДС).

Напомним, что с 1 мая 2017 года энергокомпания производит расчеты за горячее водоснабжение по двухкомпонентному тарифу. Стоимость горячей воды при данном порядке складывается исходя из стоимости за два компонента: «теплоноситель» — холодная вода, которая используется для нагревания; «тепловая энергия на подогрев» — объем гигакалорий, который был затрачен для подогрева данного объема холодной воды.

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