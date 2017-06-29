Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
От чего вас спасет спиннер
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Шли внаглую»: в ЛНР раскрыли подробности атаки ВСУ
Экс-президент Украины: Европейцы ставят нас на кол
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Сеть в восторге от фото тела Королевой в синем бикини - СМИ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

50 000 нижегородцев не смогли выехать за границу из-за долгов

Жители региона общую сумму более 5, 445 млрд. рублей.

50 000 нижегородцев не смогли выехать за границу из-за долгов в 2017 году, сообщает УФССП России по Нижегородской области.

За пять месяцев года в Пограничную службу ФСБ России поступило 49 445 постановлений на должников на общую сумму более 5, 445 млрд. рублей, что на 33 514 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 8 283 нижегородца, имеющих задолженность по алиментам на сумму более 509 189 рублей, были невыездными. Судебные приставы отмечают, что запрет на выезд за границу должникам является самой эффективной мерой по принудительному взысканию задолженности. В связи с оплатой долга в полном объёме отменено 4 123 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пермские выпускники на ЕГЭ: «обзац», «придёд», «наобород»
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
МЭР рассказало, как повысить производительность труда в РФ
США заявили об отказе Дамаска от химатаки из-за Пентагона
Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 год
Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»
Спорт
Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций Встреча ознаменовалась историческим для вида спорта событием, героической игрой вратаря чилийцев Браво, а также стала последней, которую приняла в рамках турнира Казань
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Родригес пригрозила уйти из «Форсажа» из-за сексизма продюсеров Актриса, снявшаяся во всех фильмах франшизы, возмущена пренебрежением кинобоссов к женским персонажам
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь