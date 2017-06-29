50 000 нижегородцев не смогли выехать за границу из-за долгов в 2017 году, сообщает УФССП России по Нижегородской области.

За пять месяцев года в Пограничную службу ФСБ России поступило 49 445 постановлений на должников на общую сумму более 5, 445 млрд. рублей, что на 33 514 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 8 283 нижегородца, имеющих задолженность по алиментам на сумму более 509 189 рублей, были невыездными. Судебные приставы отмечают, что запрет на выезд за границу должникам является самой эффективной мерой по принудительному взысканию задолженности. В связи с оплатой долга в полном объёме отменено 4 123 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.