Продолжительность жизни в России выросла почти до 72 лет

Как отмечает издание, дольше всего живут в Ингушетии, Дагестане и Москве (77 лет). Самый низкий показатель зафиксирован в Тыве — 64,2 года, чуть лучше дела обстоят на Чукотке (64,4 года) и в Еврейской автономной области (65,8 года).

За последние пять лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась с 70,2 в 2012 году до 71,8 в 2016-м.

Ранее цифру 72 года приводил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. В марте он сообщал о возможности увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2025 году.

Мужская смертность остается одной из главных демографических проблем страны. Специалисты отмечают, что российские мужчины постоянно пробуют себя «на слабо» и не берегут здоровье. Так, женщины в России в среднем живут до 77 лет, а мужчины — до 67.