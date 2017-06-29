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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Продолжительность жизни в России выросла почти до 72 лет

Средняя продолжительность жизни россиян в 2016 году составила 71,87 года — это рекорд за всю историю сбора данных. Об этом сообщают в четверг, 29 июня, «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, дольше всего живут в Ингушетии, Дагестане и Москве (77 лет). Самый низкий показатель зафиксирован в Тыве — 64,2 года, чуть лучше дела обстоят на Чукотке (64,4 года) и в Еврейской автономной области (65,8 года).

За последние пять лет средняя продолжительность жизни в России увеличилась с 70,2 в 2012 году до 71,8 в 2016-м.

Ранее цифру 72 года приводил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. В марте он сообщал о возможности увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2025 году.

Мужская смертность остается одной из главных демографических проблем страны. Специалисты отмечают, что российские мужчины постоянно пробуют себя «на слабо» и не берегут здоровье. Так, женщины в России в среднем живут до 77 лет, а мужчины — до 67.

Комментарии
6
марина пузанова
Подготавливают к повышению пенсионного возраста
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Kлeвeр Удaчи
Раз достигла рекордной отметки - значит нужно срочно поднимать пенсионный возраст. Думаю, что именно к этому написали эту статью. Почву заранее подготавливают, бусурмане...
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Без Имени
Че та мужуки до пенсии доживать стали, некоторые. Непорядок!
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