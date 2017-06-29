30 спортобъектов планируют возвести на Дону в 2017 году
В период с 2013 по 2020 годы на Дону планируют возвести и реконструировать более 250 спортобъектов, 30 из них — в 2017 году.
В период с 2013 по 2020 годы на Дону планируют возвести и реконструировать более 250 спортобъектов, 30 из них — в 2017 году.
Это 23 спортплощадки, два спорткомплекса с бассейнами, объекты ЧМ-2018, сообщает сайт областного правительства.
Так, например, на сегодняшний день проводится реконструкция шести тренировочных площадок и баз размещения команд. После Мундиаля эти площадки будут использоваться школами. Кроме того, капитально обновят гребной канал «Дон», он станет опорной тренировочной базой для подготовки спортсменов.