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09:27 (мск), источник: Новости Перми

С 3 июля на дороге Нытва — Кудымкар будет ограничено движение транспорта

В Пермском крае от села Верх-Юсьва до города Кудымкара будут выполняться работы по устройству слоев износа на автомобильной дороге А-153 Нытва — Кудымкар. В этой связи до 31 августа 2017 года на данном участке будут действовать ограничения движения автомобильного транспорта.

В соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, работы по ремонту участка автодороги будут выполняться с организацией реверсивного движения со светофорным регулированием.

ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам и призывает водителей автотранспортных средств соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.



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