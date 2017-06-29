С 3 июля на дороге Нытва — Кудымкар будет ограничено движение транспорта
В Пермском крае от села
В Пермском крае от села
В соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, работы по ремонту участка автодороги будут выполняться с организацией реверсивного движения со светофорным регулированием.
ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам и призывает водителей автотранспортных средств соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.