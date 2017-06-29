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09:04 (мск), источник: РИА Новости

Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала она в Instagram.

Ранее Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.

Олег Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.

Комментарии
4
Алексей *******
Соболезнования родным.
Моя бывшая жена тоже умерла от двухсторонней пневмонии в прошлом году.
Вот и думайте, как нас лечат, и чем, за наши налоги.
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Маргарита Макарова
соболезнования родным
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Наталья Наталья
как же так? в наше время проглядеть пневмонию...соболезнуем близким
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