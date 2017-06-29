Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол.
«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья… Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала она в Instagram.
Ранее Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.
Олег Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год, а затем решил заняться сольной карьерой.
Моя бывшая жена тоже умерла от двухсторонней пневмонии в прошлом году.
Вот и думайте, как нас лечат, и чем, за наши налоги.