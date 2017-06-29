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09:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске маленькие дети занимаются попрошайничеством

Следователи просят горожан сообщать о подобных случаях на горячую линию «Ребёнок в опасности».

В Красноярске зафиксировали факты попрошайничества с использованием малолетних детей, сообщили в Следственном комитете. Часто этим занимаются женщины неславянской внешности. «Не исключена возможность, что эти дети могут быть похищенными в другом регионе, также в отношении них могут быть совершены иные преступления», — сообщили в ведомстве.

Горожан просят сообщать о таких фактах в Главное следственное управление по телефону горячей линии «Ребёнок в опасности». 123 — для абонентов Красноярского края, 89535853000, либо 8 (391)2853000 для абонентов, живущих в России (есть также возможность передачи SMS-сообщения).

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