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10:36 (мск), источник: РИА Новости

Sony спустя почти 30 лет возобновляет производство виниловых пластинок

ТОКИО, 29 июн — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японская компания Sony Corp объявила о планах по возобновлению производства виниловых пластинок впервые после почти 30-летнего перерыва.

Источник: Reuters
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По данным агентства Киодо со ссылкой на представителей компании, массовое производство грампластинок должно быть запущено уже в течение текущего финансового года (начался 1 апреля 2017 года). По данным агентства, подразделение японской компании — Sony Music Entertainment Japan — недавно оборудовала завод в центральной части столичного региона специальной пресс-формой для литья виниловых пластинок.

Компания объясняет свое решение повышенным спросом на грампластинки, наблюдаемом на рынке в последние десятилетие. Так, к примеру, в Японии в 2016 году было изготовлено почти 800 тысяч виниловых пластинок, в то время как в 2010 году было отлито лишь 105 тысяч грампластинок.

Sony Corp выпускала виниловые пластинки вплоть до 1989 года, когда общепризнанным форматом в индустрии звукозаписи стали CD-диски. С тех пор производством грампластинок в Японии занималась лишь одна компания — Toyokasei Co.

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