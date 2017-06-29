Движение общественного транспорта в Иркутске-2 изменится на три дня
Это связано с ремонтными работами (КАРТА).
Это связано с ремонтными работами (КАРТА).
Движение общественного транспорта в Иркутске-2 изменится с 30 июня по 2 июля. Ремонтные работы будут проводиться на проезжей части. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Движение транспорта изменится следующим образом:
Маршруты № 10к «7 м/р
Маршруты № 26 «Авиазавод — поселок Жилкино» при следовании в центр после улицы Муравьева поедет по улице Мира и далее по маршруту.
«Остановочные пункты “Кафе” и “улица Жукова” будут исключены, сбор и высадка пассажиров будут осуществляться на существующем остановочном пункте на улице Мира», — сообщили в
Машрут № 24 «6 м/р Ново-Ленино-Авиазавод» при следовании в центр после улицы Авиастроителей поедет по улицам Муравьева, Мира и далее по маршруту. Остановочные пункты «Стадион», «улица Жукова» будут исключены, их также заменит остановка «улица Мира».
Все пригородные садоводческие маршруты, проходящие через улицу Жукова, также будут объезжать место работ по улицам Муравьева и Мира.