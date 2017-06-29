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10:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Движение общественного транспорта в Иркутске-2 изменится на три дня

Это связано с ремонтными работами (КАРТА).

Источник: IrkutskMedia.ru

Движение общественного транспорта в Иркутске-2 изменится с 30 июня по 2 июля. Ремонтные работы будут проводиться на проезжей части. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе администрации Иркутска.

Движение транспорта изменится следующим образом:

Маршруты № 10к «7 м/р Ново-Ленино — Иркутск-2 (поселок Боково)», № 28 «поселок Боково — Центр», № 28р «Центральный Рынок — Авиазавод», № 31 «Авиазавод — Центр (через пр. Марата)», № 36 «Авиазавод — с. Машиностроитель», № 43 «Авиазавод-Аэропорт», № 57 «Авиазавод — Областная больница» при следовании в центр после улицы Сибирских Партизан направятся по улицам Муравьева, Мира и далее по маршрутам.

Маршруты № 26 «Авиазавод — поселок Жилкино» при следовании в центр после улицы Муравьева поедет по улице Мира и далее по маршруту.

«Остановочные пункты “Кафе” и “улица Жукова” будут исключены, сбор и высадка пассажиров будут осуществляться на существующем остановочном пункте на улице Мира», — сообщили в пресс-службе.

Машрут № 24 «6 м/р Ново-Ленино-Авиазавод» при следовании в центр после улицы Авиастроителей поедет по улицам Муравьева, Мира и далее по маршруту. Остановочные пункты «Стадион», «улица Жукова» будут исключены, их также заменит остановка «улица Мира».

Все пригородные садоводческие маршруты, проходящие через улицу Жукова, также будут объезжать место работ по улицам Муравьева и Мира.

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