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11:25 (мск), источник: ТАСС

Ученые из Сингапура создали полезное пиво с добавлением пробиотиков

Как отметила представитель Национального университета Сингапура, исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства подобного сорта пива.

СИНГАПУР, 29 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Ученые из Сингапура создали полезное для здоровья пиво путем добавления в его состав пробиотиков — веществ микробного происхождения, которые нейтрализуют токсины и вирусы, а также регулируют иммунную систему человека. Об этом рассказала в четверг корреспонденту ТАСС представитель Национального университета Сингапура (National University of Singapore, NUS) Кэролина Фон.

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«Полезные для здоровья свойства пробиотиков известны давно, более того, во многих продуктах, подверженных ферментации, содержатся так называемые хорошие бактерии. Но эти вещества еще не добавлялись в такой популярный продукт, как пиво», — отметила автор проекта, студентка четвертого курса Элсини Чань. В работе, продолжила она, «пришлось столкнуться с рядом проблем, главной из которых стало содержание в пиве хмелевых кислот, которые предотвращают рост и выживание пробиотиков».

Но в результате экспериментов, продолжавшихся около девяти месяцев, автору удалось увеличить и поддерживать жизнеспособность штамма пробиотика. «Непосредственно в данной разработке была применена бактерия молочной кислоты, которая для поддержания жизнедеятельности использует сахар, содержащийся в сусле», — рассказала также Чань. По ее словам, «конечный продукт получается с острым и терпким вкусом при содержании алкоголя около 3,5%». Автор проекта также отметила, что «в 100 мл нового пива содержится около 1 млрд пробиотиков, именно такую дозу рекомендует принимать Международная научная ассоциация пробиотиков и пребиотиков».

Как отметила представитель NUS, «исследовательская группа уже подала патент на рецепт производства подобного сорта пива».

Комментарии
1
Alex Heavy
Пиво - во всех странах считается полезный напиток, только в России с ним борятся и запрещают употреблять на улице.
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