Синоптики объяснили аномально сильный ливень вчера в Уфе

ProUfu.ru обратился к синоптикам за разъяснением вчерашней непогоды. Специалисты объяснили, что несмотря на всю силу минувшего ливня, в Башкирии за последние дни были и посильнее.

— Сильнейший удар стихии вчера пришелся на район улицы Рихарда Зорге, здесь наблюдался ливень силой 24−25,2 мм/ч. Опасным явлением дождь считается с силой от 30 мм/ч и выше. В остальных районах Уфы сила была ощутимо меньше. А между тем, за последние дни местами в Башкирии были действительно сильные ливни — до 47 мм/ч, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Башгидрометцендра Гульназ Загитова и добавила: — Причиной плохой погоды можно назвать холодный атмосферный фронт, который прошел над Башкирией. Однако никаких погодных рекордов поставлено и побито не было. Также можно заверить гостей и жителей республики — таких сильных ливней в республике до конца июня больше не будет.

В мэрии же напротив считают, что вчерашний потоп связан вовсе не с неисправной ливневкой, а как раз с аномальным ливнем и рядом других причин.

— Сильные дожди за последнее время привели к тому, что степень насыщения грунта велика. Также, можно сказать, что ливневая канализация справилась с непогодой. Вода ведь ушла с улиц, — прокомментировала Рената Салихова, начальник отдела пресс-службы Администрации Уфы.

Напомним, ливень с молнией и громом. Улицы превратились в реки, автомобили буквально форсировали бурный поток. Многие пешеходы промокли до нитки под за считанные минуты обрушившимся «тропическим муссоном». А, например, в ТРЦ «Июнь» произошел настоящий потоп. Водопад воды с потолка залил первый этаж.