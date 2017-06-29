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11:01 (мск), источник: Nur.kz

Житель Семея продал свой смартфон и заявил в полицию о его краже

Транспортные полицейские Алматы задержали жителя Семея за заведомо ложный донос — мужчина написал заявлению в полицию об украденном телефоне, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Источник: Nur.kz

12 июня в Линейное управление внутренних дел на станции Алматы-1 поступило заявление от 23-летнего жителя Семея о том, что на перроне вокзала у него украли сотовый телефон марки «Samsung J7».

По данному факту сотрудниками ЛУВД на станции Алматы-1 было начато досудебное расследование по статье УК РК «Кража».

«В ходе расследования было установлено, что заявитель, находясь в Алматы продал свой телефон за 25 000 тенге на одном из рынков города.

27 июня сотрудниками ЛУВД на станции Алматы-1 в отношении правонарушителя начато досудебное расследование по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос», — сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте.

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