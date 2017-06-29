Житель Семея продал свой смартфон и заявил в полицию о его краже

12 июня в Линейное управление внутренних дел на станции Алматы-1 поступило заявление от 23-летнего жителя Семея о том, что на перроне вокзала у него украли сотовый телефон марки «Samsung J7».

По данному факту сотрудниками ЛУВД на станции Алматы-1 было начато досудебное расследование по статье УК РК «Кража».

«В ходе расследования было установлено, что заявитель, находясь в Алматы продал свой телефон за 25 000 тенге на одном из рынков города.