День ГИБДД в Волгограде отметят фестивалем скорости

Гостей фестиваля ждет соревнование по скоростному вождению, тюнинг-выставка, а также дрифт-битва.

На асфальтовом покрытии пройдет соревнование по автослалому, то есть водителям нужно будет проехать по замкнутой трассе, выложенной покрышками и конусами, один скоростной участок. Постороннее движение на выделенной трассе будет закрыто. Зрителей ждет яркое соревнование, а также специально подготовленная развлекательная шоу-программа.

Официальное открытие запланировано на 11.00. Регистрация участников заезда начнется с 9.00.