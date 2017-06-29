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12:25 (мск), источник: РИАЦ

День ГИБДД в Волгограде отметят фестивалем скорости

Любительское автомобильное соревнование пройдет в Волгограде 1 июля, в День ГИБДД.

Гостей фестиваля ждет соревнование по скоростному вождению, тюнинг-выставка, а также дрифт-битва.

На асфальтовом покрытии пройдет соревнование по автослалому, то есть водителям нужно будет проехать по замкнутой трассе, выложенной покрышками и конусами, один скоростной участок. Постороннее движение на выделенной трассе будет закрыто. Зрителей ждет яркое соревнование, а также специально подготовленная развлекательная шоу-программа.

Официальное открытие запланировано на 11.00. Регистрация участников заезда начнется с 9.00.

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