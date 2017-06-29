День ГИБДД в Волгограде отметят фестивалем скорости
Любительское автомобильное соревнование пройдет в Волгограде 1 июля, в День ГИБДД.
Любительское автомобильное соревнование пройдет в Волгограде 1 июля, в День ГИБДД.
Гостей фестиваля ждет соревнование по скоростному вождению,
На асфальтовом покрытии пройдет соревнование по автослалому, то есть водителям нужно будет проехать по замкнутой трассе, выложенной покрышками и конусами, один скоростной участок. Постороннее движение на выделенной трассе будет закрыто. Зрителей ждет яркое соревнование, а также специально подготовленная развлекательная
Официальное открытие запланировано на 11.00. Регистрация участников заезда начнется с 9.00.