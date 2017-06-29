Астрономы получили самый детальный снимок далекой звезды

Источник: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervell

Международная группа астрономов во главе с исследователем из Дублинского института специальных исследований (DIAS) Иманом О’Горманом (Eamon O’Gorman) получила снимок Бетельгейзе в высоком разрешении. Это самая детальная фотография поверхности звезды, отличной от Солнца, а также первое подобное изображение, сделанное телескопом ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Работа ученых доступна на сервере препринтов ArXiv.org. Красный гигант Бетельгейзе находится в созвездии Ориона и удален от Земли на расстояние 643 ± 146 световых лет.

Объем звезды превышает объем нашего светила примерно в миллиард раз.

По минимальным оценкам, если Бетельгейзе поместить в центр Солнечной системы, она заполнит орбиту Марса, а по максимальным — Юпитера. Будучи девятой по яркости звездой на ночном небе, она считается идеальной мишенью для астрономических наблюдений. В 2009 году исследователи заметили, что за последние 15 лет видимый блеск звезды уменьшился примерно на 15 процентов. Изменение может иметь несколько объяснений: во-первых, это может быть периодическим колебанием диаметра небесного тела; во-вторых, артефактом наблюдений, который связан с неправильной формой Бетельгейзе; в-третьих, звезда могла перейти к последнему этапу своей эволюции. Для того, чтобы лучше понять, какие процессы происходят на небесном теле, ученые наблюдают за ним с помощью телескопов.

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