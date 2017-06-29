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14:13 (мск), источник: N + 1

Астрономы получили самый детальный снимок далекой звезды

Это самая детальная фотография поверхности звезды, отличной от Солнца, а также первое подобное изображение, сделанное телескопом ALMA.

Источник: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervell

Международная группа астрономов во главе с исследователем из Дублинского института специальных исследований (DIAS) Иманом О’Горманом (Eamon O’Gorman) получила снимок Бетельгейзе в высоком разрешении. Это самая детальная фотография поверхности звезды, отличной от Солнца, а также первое подобное изображение, сделанное телескопом ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Работа ученых доступна на сервере препринтов ArXiv.org.

Красный гигант Бетельгейзе находится в созвездии Ориона и удален от Земли на расстояние 643 ± 146 световых лет.

Объем звезды превышает объем нашего светила примерно в миллиард раз.

По минимальным оценкам, если Бетельгейзе поместить в центр Солнечной системы, она заполнит орбиту Марса, а по максимальным — Юпитера. Будучи девятой по яркости звездой на ночном небе, она считается идеальной мишенью для астрономических наблюдений.

В 2009 году исследователи заметили, что за последние 15 лет видимый блеск звезды уменьшился примерно на 15 процентов. Изменение может иметь несколько объяснений: во-первых, это может быть периодическим колебанием диаметра небесного тела; во-вторых, артефактом наблюдений, который связан с неправильной формой Бетельгейзе; в-третьих, звезда могла перейти к последнему этапу своей эволюции. Для того, чтобы лучше понять, какие процессы происходят на небесном теле, ученые наблюдают за ним с помощью телескопов.

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Новый снимок в субмиллиметровом диапазоне был получен радиоинтерферометром ALMA 9 ноября 2015 года. На нем видно, что внутренние слои атмосферы Бетельгейзе разогреты неравномерно. Температура крупного «пятна» примерно на 1000 кельвинов выше температуры окружающей поверхности (на расстоянии 1,3 радиусов звезды она составляет 2760 кельвинов). Астрономы полагают, что это может быть связано с изменчивостью магнитного поля — похожее явление наблюдается на Солнце.

Сейчас Бетельгейзе находится на последнем этапе эволюции крупных светил. Наиболее вероятным окончанием ее жизни станет взрыв сверхновой второго типа: это может произойти с одинаковой вероятностью как завтра, так и через тысячу лет. Когда это случится, Бетельгейзе можно будет заметить днем на небе в виде сияющей точки.

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