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12:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске спасатели поймали змею в квартире

В квартиру жительницы Кировского района внезапно заползла змея, которая оказалась не опасной, рассказали в МАСС.

В Новосибирске спасатели поймали змею в квартире, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

Поздним вечером 28 июня спасатели получили информацию о змее в квартире жительницы Кировского района, на улице Зорге. Прибывшие сотрудники МАСС надели специальные перчатки и поймали змею. Позже выяснилось, что змея — это маисовый полоз.

Полоз не агрессивен к человеку, яда у него нет, в качестве устрашения пресмыкающееся может шипеть.

Напомним, в середине июня спасатели МАСС поймали в квартире жительницы Новосибирска хамелеона.

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