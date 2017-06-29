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12:25 (мск), источник: НТА-Приволжье

Штрафы за купание в запрещенных местах в Нижегородской области увеличены до трех тысяч рублей

С начала купального сезона в Нижегородской области на водоемах утонули уже 11 человек.

Как сообщает присутствующий на заседании регионального парламента корреспондент агентства «НТА-Приволжье», депутаты большинством голосов одобрили увеличение штрафов за купание в запрещенных местах и за несоблюдение установленных ограничений массового отдыха, плавания на маломерных судах.

Законопроектом предлагается повысить сумму штрафа за данные правонарушения с 200−500 рублей до 1−3 тыс. рублей.

Так, штраф для граждан в размере ‪от 1 до 3‬ тыс. рублей предложено установить за купание на водных объектах региона в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания, подплывание к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыжки в воду с катеров, лодок, причалов и других не приспособленных для этих целей сооружений, а также за купание в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, штраф для граждан в размере ‪от 1 до 3‬ тыс. рублей будет установлен за выход на лед водных объектов области в местах, где выставлены запрещающие знаки, переход и переезд водного объекта области в неогражденных и неохраняемых местах ледовых переправ, пробивание лунок для рыбной ловли и других целей на ледовых переправах.

Также согласно пояснительной записке к проекту закона, штраф в размере ‪от 2 до 5‬ тыс. рублей планируется установить за выезд и стоянку механических средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах области и въезд автотранспорта на лед в местах организации купален.

Обсудив данный вопрос, депутаты единогласно приняли закон.

«Штрафы имеют хорошее профилактическое действие, поэтому их размеры нужно повышать ради спасения человеческих жизней. Призываю всех нижегородцев соблюдать правила поведения на реках и водоемах. Помните о своей безопасности и объясните детям и подросткам, как нужно себя вести! Берегите себя и своих близких!» — сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Напомним, что с начала купального сезона в Нижегородской области на водоемах утонули уже 11 человек.

За последние пять лет на водных объектах Нижегородской области зарегистрировано 846 происшествий, в результате которых погибло 785 человек, из них 41 ребенок.

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