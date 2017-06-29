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12:27 (мск), источник: Uralpress.ru

Больше всего южноуральцы тратят денег на мясо, молоко и хлеб

В год среднестатистический южноуралец съедает 37 килограммов мяса, 26 хлеба и выпивает 43 литра молока. Данные о качестве питания горожан сообщило управление статистки Челябинской области.

Источник: Uralpress.ru

В 2016 году на покупку продуктов для домашнего питания и на питание вне дома среднестатистический житель Челябинской области в среднем тратил 4489 рублей в месяц, что на 274 рубля меньше, чем в 2015 году.

Чаще всего южноуральцы покупали мясо птицы, цельное молоко, пшеничный хлеб. Из овощей горожане отдают предпочтение огурцам и помидорам. Из сладостей лидирует сахар — по 12 килограммов в год и примерно по пять килограммов на человека семьи покупают жители региона шоколадных конфет и шоколада. При этом южноуральцы стали меньше есть рыбы, фруктов и ягод. Но выросло потребление картофеля и яиц. Почти на 10 процентов.

При этом бедные семьи тратят на питание 45 процентов всех своих доход, а богатые — только четвертую часть своего бюджета.

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