Больше всего южноуральцы тратят денег на мясо, молоко и хлеб

В 2016 году на покупку продуктов для домашнего питания и на питание вне дома среднестатистический житель Челябинской области в среднем тратил 4489 рублей в месяц, что на 274 рубля меньше, чем в 2015 году.

Чаще всего южноуральцы покупали мясо птицы, цельное молоко, пшеничный хлеб. Из овощей горожане отдают предпочтение огурцам и помидорам. Из сладостей лидирует сахар — по 12 килограммов в год и примерно по пять килограммов на человека семьи покупают жители региона шоколадных конфет и шоколада. При этом южноуральцы стали меньше есть рыбы, фруктов и ягод. Но выросло потребление картофеля и яиц. Почти на 10 процентов.

При этом бедные семьи тратят на питание 45 процентов всех своих доход, а богатые — только четвертую часть своего бюджета.