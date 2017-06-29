Каждый десятый россиянин посетовал на нехватку денег на продукты

Около трети опрошенных (29 процентов) заявили, что у них есть деньги на еду, но нет средств на покупку одежды. 41 процент не способны накопить на бытовую технику, электронику и мебель. 14 процентов респондентов могут позволить себе все вышеперечисленное, но не более. Только 3 процента могут без проблем приобрести автомобиль, но квартиру или дачу уже не потянут.

«Более 80 процентов россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39 процентов, среди людей пенсионного возраста — 54 процента, среди жителей сельской местности — 46 процентов», — отмечает ВЦИОМ.

Опрос проводился социологами с 25 по 29 мая 2017 года среди 1,6 тысяч человек в 130 населенных пунктах и 46 областях России. Статистическая погрешность для данной выборки, говорит ВЦИОМ, с вероятностью 95 процентов не превышает 3,5 процента.

В конце мая Внешэкономбанк выпустил доклад о реальных доходах населения в начале 2017 года, которые продолжили снижение, даже несмотря на возобновление экономического роста, и в апреле достигли уровня 2009 года. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач отметил, что устойчивость дальнейшего роста ВВП зависит от того, как быстро будет преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств.