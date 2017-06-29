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12:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Каждый десятый россиянин посетовал на нехватку денег на продукты

Каждый десятый россиянин (10 процентов) с трудом сводит концы с концами и ему не хватает денег даже на еду, свидетельствуют результаты майского опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте социологической службы. Около трети опрошенных (29 процентов) заявили, что у них есть деньги на продукты, но нет на покупку одежды. 41 процент не может накопить на бытовую технику.

Источник: РИА "Новости"

Около трети опрошенных (29 процентов) заявили, что у них есть деньги на еду, но нет средств на покупку одежды. 41 процент не способны накопить на бытовую технику, электронику и мебель. 14 процентов респондентов могут позволить себе все вышеперечисленное, но не более. Только 3 процента могут без проблем приобрести автомобиль, но квартиру или дачу уже не потянут.

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«Более 80 процентов россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39 процентов, среди людей пенсионного возраста — 54 процента, среди жителей сельской местности — 46 процентов», — отмечает ВЦИОМ.

Опрос проводился социологами с 25 по 29 мая 2017 года среди 1,6 тысяч человек в 130 населенных пунктах и 46 областях России. Статистическая погрешность для данной выборки, говорит ВЦИОМ, с вероятностью 95 процентов не превышает 3,5 процента.

В конце мая Внешэкономбанк выпустил доклад о реальных доходах населения в начале 2017 года, которые продолжили снижение, даже несмотря на возобновление экономического роста, и в апреле достигли уровня 2009 года. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач отметил, что устойчивость дальнейшего роста ВВП зависит от того, как быстро будет преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств.

Комментарии
1
алекс ефимова
Зато Силуянов обещает рост доходов на 2%...
Скоро обожремся....((((((((((((
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