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12:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Новый мост через Туру облегчил жизнь 8 500 свердловчан

Строительство завершили досрочно.

Новый железобетонный мост через реку Тура обеспечил круглогодичную связь с «большой землей» 8 500 свердловчан — жителей поселка Восточный (Сосьвинский район) и деревни Лобаново (Верхотурский район).

Торжественное открытие технического проезда состоялось 29 июня 2017 года. ГКУ СО «Управление автодорог» досрочно выполнило основные работы — построить мост планировалось в 2018 году, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

«Уверен, что новый мост значительно повысит качество жизни в поселке Восточном и деревне Лобаново. Ведь хорошая транспортная доступность, безусловно, даст новый стимул для развития и наращивания экономического потенциала этих территорий, позволит развиваться малому и среднему бизнесу», — сказал в ходе церемонии министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.

Решение о строительстве моста через Туру было принято главой региона Евгением Куйвашевым после жалобы местных жителей на то, что весенний ледоход в 2016 году серьезно повредил понтонную переправу и общественные перевозки, доставка продуктов и товаров первой необходимости осуществлялись на лодках.

Общая протяженность нового железобетонного моста составляет 250 метров (152 метра над руслом реки). Одновременно он может выдержать большегруз или несколько легковушек общим весом 30 тонн. Шесть ледорезов позволят уберечь конструкцию в период ледохода.

По данным регионального Минтранса, стоимость строительства нового моста и ремонта понтонной переправы превысила 155 миллионов рублей. Средства предусмотрены в региональном бюджете в рамках госпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года».

Стоит отметить, что ежегодно правительством региона на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог выделяются значительные суммы. Только в 2017 году на эти цели в предусмотрено более 17,5 миллиарда рублей.

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