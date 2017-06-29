На украинском ТВ сообщили о санкциях за отсутствие на «Евровидении» российской певицы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — К национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) будут применены штрафные санкции за необеспечение участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве участницы от России Юлии Самойловой.

Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC (National Public Broadcasting Company of Ukraine, национальная общественная телекомпания Украины — ИФ). Похоже, нас таки ждут санкции за «необеспечение участия в Евровидении 2017 участницы от РФ Юлии Самойловой». И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту коллизию.

При этом он сообщил, что, по имеющейся у него информации, Европейский вещательный союз (EBU) готовит свой отдельный иск, «наказывая UA: PBC по политическим причинам».

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На прошлой неделе стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности заблокировало 15 млн евро, выделенных в качестве гарантии успешного проведения «Евровидения». О причине таких действий не сообщалось.

В НОТУ заверили, что Европейский вещательный союз (EBU) не являлся инициатором заморозки средств, так как признал проведение конкурса успешным. По словам представителей телерадиокомпании, процедура была инициирована некой третьей стороной.

Позже Deutsche Welle написали, что этот залог мог быть заморожен из-за претензий информационного телеканала Euronews.

Как сообщалось, Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 певицу Юлию Самойлову с песней Flame is Burning.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей Крым, который в Киеве считают временно оккупированной территорией.

В Европейском вещательном союзе выразили глубокое разочарование этим решением и заявили о намерениях контактировать с Киевом, чтобы все конкурсанты смогли принять в нем участие.