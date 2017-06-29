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15:29 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Специалисты Роспотребнадзора проверили донские пляжи

Купаться не запрещено, но и не рекомендовано. Специалисты Роспотребнадзора проинспектировали донские пляжи, и далеко не каждое место отдыха прошло проверку.

Опасных возбудителей инфекций в воде не обнаружено, но её состав всё же не соответствует санитарным нормам.

Таганрог. Пляж Елисеевский. Даже в будни встретить здесь любителей жаркого отдыха не проблема. Официальный пляж к лету был полностью подготовлен: проверено дно, очищен песок, получено заключение ГИМС. Всего к этому купальному сезону в портовом городе допущено пять пляжей.

«По акватории Таганрога все пляжи безопасны. Повторюсь: все муниципальные пляжи открыты официально. Получены акты обследования дна водолазами, везде установлены положенные буйки, снаряжение, грибки, медработники и спасатели находятся на своих местах», — отмечает государственный инспектор Таганрогского отделения ГИМС Андрей Ткаченко.

Но, как показал последний мониторинг регионального Роспотребнадзора, насладиться чистыми волнами здесь не получиться — вода не соответствует норме по микробиологическим показателям. А это значит, что купаться не рекомендовано.

Такая же ситуация сложилась и в Ростове. В донской столице проверку не прошли пляжи на Зеленом острове и в парке «Дружба», а также в районе карьера ТЭЦ-2 на Западном. Пока ситуация не очень опасная, в воде не обнаружили возбудителей патогенных кишечных инфекций.

«Это, прежде всего, связано со сбросом в поверхностные воды неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод», — пояснил начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания управления Роспотребнадзора по Ростовской области Сергей Коржов.

Всего за июнь было взято 145 проб из разных водоемов области, из них не соответствуют норме 35 процентов. Специалисты говорят, подробную информацию о том, где не стоит купаться, можно узнать на официальном сайте Роспотребнадзора, а пока призывают отдыхающих быть внимательными — пить бутилированные напитки и после купания обязательно принимать душ.

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