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13:11 (мск), источник: РИА Новости

Глава ЦИК проведет выборы президента фестиваля «Нашествие»

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова проведет выборы президента фестиваля «Нашествие» среди десятка кандидатов, ставших лидерами предварительного голосования; акция будет отчасти имитировать настоящие выборы — «шатер для голосования» оборудуют камерами, кроме того, будет применен принцип голосования без открепительных удостоверений, сообщают организаторы.

Источник: РИА Новости

В пресс-службе ЦИК России РИА Новости подтвердили, что глава ведомства «планирует принять участие в фестивале».

«Нашествие» состоится в этом году с 7 по 9 июля, традиционно фестиваль будет проходить в Большом Завидово Тверской области.

Как уточнили организаторы, в первый день на площадке фестиваля стартует беспрецедентная акция — «Выборы президента Нашествия» проведут впервые. На сайте фестиваля до 2 июля проходит предварительное голосование, по итогам которого будут отобраны десять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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«Именно эти 10 кандидатов войдут в бюллетень для голосования. В самом центре поля “Нашествия” будет построен специальный шатер с ящиками для голосования. Итоги голосования будут объявлены непосредственно председателем ЦИК России Эллой Памфиловой 9 июля на главной сцене фестиваля… Центризбирком изготовит для президента фестиваля Нашествие специальное президентское удостоверение за подписью председателя ЦИК России», — говорится в пресс-релизе.

Организаторы постараются также максимально приблизить этапы голосования к реальной избирательной кампании.

По их словам, выборы президента фестиваля будут отвечать четырем основным критериям: открытость, прозрачность, демократичность и удобство.

В частности, отмечено в релизе, шатер, где пройдет голосование, будет оборудован камерами, промежуточные результаты в режиме онлайн будут отображать на сайте фестиваля и выводить на экраны главной сцены. Кроме того, статус наблюдателей на этих выборах получат все представители аккредитованных на фестиваль СМИ.

Также будет применяться принцип голосования без открепительных удостоверений, уточняют организаторы. Тем не менее, отличие от настоящей избирательной кампании все же будет — принять участие в выборах президента «Нашествия» сможет, как отмечают организаторы, «любой желающий, независимо от возраста. На реальных выборах в России действует возрастной ценз и для кандидатов, и для избирателей; например, отдать свой голос на выборах или референдуме могут только граждане, достигшие 18 лет.

Комментарии
1
Kлeвeр Удaчи
Очень нужное дело. Нужно побыстрее это сделать. Деньги из бюджета, надеюсь, уже выделили на это дело...
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