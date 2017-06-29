Глава ЦИК проведет выборы президента фестиваля «Нашествие»

Источник: РИА Новости

В пресс-службе ЦИК России РИА Новости подтвердили, что глава ведомства «планирует принять участие в фестивале». «Нашествие» состоится в этом году с 7 по 9 июля, традиционно фестиваль будет проходить в Большом Завидово Тверской области. Как уточнили организаторы, в первый день на площадке фестиваля стартует беспрецедентная акция — «Выборы президента Нашествия» проведут впервые. На сайте фестиваля до 2 июля проходит предварительное голосование, по итогам которого будут отобраны десять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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«Именно эти 10 кандидатов войдут в бюллетень для голосования. В самом центре поля “Нашествия” будет построен специальный шатер с ящиками для голосования. Итоги голосования будут объявлены непосредственно председателем ЦИК России Эллой Памфиловой 9 июля на главной сцене фестиваля… Центризбирком изготовит для президента фестиваля Нашествие специальное президентское удостоверение за подписью председателя ЦИК России», — говорится в пресс-релизе. Организаторы постараются также максимально приблизить этапы голосования к реальной избирательной кампании.

По их словам, выборы президента фестиваля будут отвечать четырем основным критериям: открытость, прозрачность, демократичность и удобство.