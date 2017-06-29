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13:12 (мск), источник: РБК

Украину накажут за отсутствие России на Евровидении

Украина будет наказана за непредоставление возможности участвовать в Евровидение-2017 Юлии Самойловой. «Первый канал» за отказ от трансляции конкурса отделался замечанием Европейского вещательного союза.

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фотографий
13
фотографий

Украина будет наказана за то, что представительнице России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» не были предоставлены возможности для участия, об этом РБК заявил представитель организатора мероприятия — «Европейского вещательного союза» (EBU).

Вещатель страны-хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста.
Представитель EBU

Он также отметил, что, кроме прочего, организация конкурса ознаменовалась «существенными задержками, которые создавали ненужные трудности» при подготовке к мероприятию.

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В результате внимание от самих соревнований было отвлечено, а репутация бренда «Евровидение» была поставлена под угрозу, сказал он. «Поэтому руководящий комитет Конкурса, контрольная группа “Евровидения” рекомендовали, чтобы Национальная общественная телерадиокомпания Украины выплатила существенный штраф в соответствии с правилами конкурса», — заключили в EBU.

По этим данным, санкции будут применены к Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Об этом же заявил председатель телекомании Зураб Аласания.

«Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за “необеспечение участия в Евровидении-2017 участницы от РФ Юлии Самойловой”. И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту коллизию», — написал он на своей странице в Facebook.

Как заявил РБК Зураб Аласания, украинский вещатель намерен обжаловать это решение EBU. «Я понимаю EBU и их желание как-то сохранить лицо. С их точки зрения гораздо худшим было бы наказание в качестве отстранения Украины на год-два от участия в конкурсе, поэтому денежный штраф, по их мнению, лучше», — сказал он.

Аласания также отметил, что санкции точно так же ожидают Россию. По его мнению, российская сторона знала, что Юлия Самойлова нарушала законы Украины, но тем не менее была отправлена на конкурс как участница.

Формально мы не имели отношения к запрету, у нас нет таких полномочий — распоряжаться на границе, пускать или не пускать кого бы то ни было, это работа СБУ. Для нас как для вещателя это тяжело и обидно.
Зураб Аласания
Глава Национального вещательного телеканала

Как следует из заявления EBU, замечание также получает российский «Первый канал», который отказался транслировать конкурс из-за отсутствия на нем вокалистки Юлии Самойловой, которая должна была представить Россию.

«Тем не менее, контрольная группа объявила выговор Первому каналу за неучастие в обязательном заседании глав делегаций в Киеве в марте и за отказ транслировать живые выступления. Контрольная группа пришла к выводу, что эти нарушения правил конкурса компенсируются тем, что российскому артисту не было дозволено участвовать [в конкурсе] на Украине», — говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

Комментарии
4
Светлана Храброва
Отношение Запада к Украине - это как отношение родителей к капризному и избалованному ребенку: плохое воспитание и постоянные потакания приведут к моральному уродству, что по факту и происходит.
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Евгений Дюнин
Украина в состоянии только выплатить 300$ " хозяину" вируса Петя )))))))))))
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Елена Захарова
Конечно не означает. Ведь весь мир знает, что Украина никогда не платит по своим долгам. Даже по тем, где есть решения суда
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