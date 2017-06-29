Украину накажут за отсутствие России на Евровидении

Украина будет наказана за то, что представительнице России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» не были предоставлены возможности для участия, об этом РБК заявил представитель организатора мероприятия — «Европейского вещательного союза» (EBU).

Он также отметил, что, кроме прочего, организация конкурса ознаменовалась «существенными задержками, которые создавали ненужные трудности» при подготовке к мероприятию.

В результате внимание от самих соревнований было отвлечено, а репутация бренда «Евровидение» была поставлена под угрозу, сказал он. «Поэтому руководящий комитет Конкурса, контрольная группа “Евровидения” рекомендовали, чтобы Национальная общественная телерадиокомпания Украины выплатила существенный штраф в соответствии с правилами конкурса», — заключили в EBU.



По этим данным, санкции будут применены к Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Об этом же заявил председатель телекомании Зураб Аласания.



«Утро началось с не очень приятных новостей для UA: PBC. Похоже, нас таки ждут санкции за “необеспечение участия в Евровидении-2017 участницы от РФ Юлии Самойловой”. И у меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту коллизию», — написал он на своей странице в Facebook.

Как заявил РБК Зураб Аласания, украинский вещатель намерен обжаловать это решение EBU. «Я понимаю EBU и их желание как-то сохранить лицо. С их точки зрения гораздо худшим было бы наказание в качестве отстранения Украины на год-два от участия в конкурсе, поэтому денежный штраф, по их мнению, лучше», — сказал он.

Аласания также отметил, что санкции точно так же ожидают Россию. По его мнению, российская сторона знала, что Юлия Самойлова нарушала законы Украины, но тем не менее была отправлена на конкурс как участница.