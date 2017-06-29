Духовные лидеры Иркутской области готовы отговаривать женщин от абортов
Оказывать психологическую поддержку женщинам, которые хотят сделать аборт, планируют представители конфессий Иркутской области.
Оказывать психологическую поддержку женщинам, которые хотят сделать аборт, планируют представители конфессий Иркутской области.
С таким предложением 29 июня 2017 года во время круглого стола «Вопросы демографии: профилактика
Как рассказала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области Елена Попова, они положительно оценивают такую практику, но только если это будет проходить не в женских консультациях. Она сообщила, что минздрав региона готов рассказывать женщинам о возможности получить такую помощь. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите по Иркутской области Андрей Лабыгин попросил министерство к следующему заседанию межконфессионального совета дать ответ, где можно проводить такие консультации.
Как рассказала доцент кафедры перинатальной и репродуктивной медицины ИГМАПО — филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного образования» Министерства здравоохранения России Виктория Дудакова, в Иркутской области снизилось количество женщин репродуктивного возраста — сейчас в регионе 594 тыс. таких женщин. Снижение связано в первую очередь с демографической ямой, которая наблюдалась в 1992 году. «Сейчас эти женщины не планируют беременность, у них на первом месте стоит карьера и социальное обеспечение, а только потом они будут задумываться о детях», — сказала Виктория Дудкова.
По словам Виктории Дудковой, несмотря на то, что количество абортов в Иркутской области снижается, их все равно много. Аборты в основном делают женщины в возрасте от 20 до 34 лет. Причины аборта в 75% случаев личного характера: 17% — желание жить для себя, 18% — нестабильность отношений с отцом ребенка, 19% — социальные проблемы, которые чаще всего связаны с неудовлетворительными жилищными условиями, 13% — неудовлетворительное финансовое положение семьи, 8% — давление со стороны близких.
Доцент отметила еще одну проблему: «Сегодня