В выходные к морю пустят дополнительные поезда
В субботу, 1 июля, на Светлогорском и Зеленоградском направлении пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает
В субботу, 1 июля, на Светлогорском и Зеленоградском направлении пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает
В Зеленоградск поезд отправится с Южного вокзала в 10:00, с курортного города — в 11:40.
До станции Светлогорск-2 дополнительная электричка назначена с Южного вокзала в 10:15, из Светлогорска в 11:45.
Всего 1 июля на курортных направлениях будет курсировать 40 пригородных поездов.