В выходные к морю пустят дополнительные поезда

В Зеленоградск поезд отправится с Южного вокзала в 10:00, с курортного города — в 11:40.

До станции Светлогорск-2 дополнительная электричка назначена с Южного вокзала в 10:15, из Светлогорска в 11:45.

Всего 1 июля на курортных направлениях будет курсировать 40 пригородных поездов.