Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Певец Кирилл Андреев рассказал о последних месяцах Яковлева
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Гостья выставки в Москве: известная светская особа вышла в слезах
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
СМИ: Лавров получил предупреждение от госсекретаря США
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ поведали о том, от чего скончался солист "Иванушек" Яковлев
"Кефирная диета - супер": Рудковская о похудении
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
15:25 (мск), источник: Клопс.ru

В выходные к морю пустят дополнительные поезда

В субботу, 1 июля, на Светлогорском и Зеленоградском направлении пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградск поезд отправится с Южного вокзала в 10:00, с курортного города — в 11:40.

До станции Светлогорск-2 дополнительная электричка назначена с Южного вокзала в 10:15, из Светлогорска в 11:45.

Всего 1 июля на курортных направлениях будет курсировать 40 пригородных поездов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
В Калининграде перекроют движение из-за приезда Шойгу
СМИ: к самолёту Шойгу над Балтикой попытался приблизиться истребитель F-16 (видео, обновлено)
Медведев предложит Путину продлить контрсанкции еще на год
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
Роналду покинул Кубок конфедераций из-за детей
Умер экс-солист «Иванушек International» Олег Яковлев
EBU: Украина будет наказана за отсутствие РФ на «Евровидении»
Продолжительность жизни россиян достигла рекордной отметки
Власти Ирака заявили о полном освобождении Мосула от ИГ
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы 29 июня польской актрисе, сыгравшей легендарную балерину Матильду Кшесинскую в фильме Алексея Учителя, исполняется 25 лет. Рассказываем, за что нужно полюбить ее уже сейчас, пока это не стало мейнстримом
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь