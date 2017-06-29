Высокий суд Лондона: Астана не заплатит Анатолу Стати полмиллиарда

«Ранее 6 июня 2017 года английское правосудие поддержало Республику Казахстан в том, что решение арбитражного трибунала от 19 декабря 2013 года, подтвержденное апелляционным судом Швеции, могло быть основано на мошенничестве, и его исполнение будет противоречить публичному порядку Англии», — говорится в сообщении, опубликованном министерством юстиции Казахстана.

Все доводы истцов английский суд посчитал несостоятельными. Минюст заверил, что Казахстан и дальше будет добиваться признания фактов мошенничества со стороны истцов. Слушания по рассматриваемому вопросу предварительно назначены на октябрь 2018 года.

Представление и защита интересов государства по данному делу обеспечивается министерством юстиции Республики Казахстан с участием международной юридической фирмы «Herbert Smith Freehills LLP». В декабре 2013 года было вынесено арбитражное решение в пользу группы истцов (в их числе гражданин Молдовы Стати) против Казахстана на сумму более 500 миллионов долларов. Палата по хозяйственным делам Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда правосудия (Английский суд) 6 июня 2017 года вынесла решение в пользу Республики Казахстан, отметив, что предыдущее решение противоречит публичному порядку Англии в связи с фактами мошенничества, имевшими место во время основного арбитражного разбирательства.