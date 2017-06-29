Водителей и автомобили службы такси проверяют на дорогах Иркутска

Некоторые клиенты такси не могут ждать, пока инспекторы ГИБДД проверят документы у водителя. Другие терпеливо сидят, обмахиваясь в душном салоне веером. В этом рейде останавливают исключительно автомобили «с шашечками».

— Первые дни проводимой операции уже показали, что не всё у нас хорошо с этим видом перевозок. За два дня выявлено 42 административных правонарушения. Был зафиксирован факт управления транспортным средством без водительского удостоверения. Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности. Штраф — 50 тысяч для организации, — говорит заместитель начальника ОГИБДД МВД России «Иркутское» Сергей Швин.

Фирму этого водителя также серьёзно накажут рублём. Выяснилось, что таксист не прошёл медицинский контроль после рейса, когда сдавал смену. Руководство компаний уже в курсе, что в городе ГИБДД сейчас проверяет работу перевозчиков.

— Сегодня мы машины исправили, потому что у нас вчера было такое же с «шашкой». Сегодня машины все у нас ездят с «шашками», все с лицензиями, все с путевыми листами. Но вот один водитель, это его халатность, он не сдал свой путевой лист за 27-е число, что и привело к этому штрафу, — говорит представитель службы такси в Иркутске Александр Шарапов.

Конечно, большинство пассажиров недовольны этим рейдом: время до пункта назначения увеличивается. Важен не только комфорт, но и безопасность на дороге, чтобы добраться до места целым — напоминают сотрудники Госавтоинспекции.

— Если я еду с ребёнком и говорю диспетчеру, что мне надо прислать такси с детским удерживающим устройством, соответственно, ко мне и должно прибыть такси с детским креслом. Просто мы об этом забываем, а такая услуга тоже должна оказываться, — говорит инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Иркутску Иван Добровольский.

Советуют: при заказе в службу перевозок называть условия, с которыми вы хотите ехать в машине. И при малейшем подозрении требовать у водителя документы.

Сегодня за время рейда оштрафовали четырёх водителей: у одного не было технического осмотра на автомобиль, у другого — медицинского осмотра, а также они забыли взять с собой путевой лист и страховой полис.