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15:29 (мск), источник: УНИАН

В Украине испытали новейший ракетный комплекс «Корсар»

«Корсар» успешно поразил бронированную цель типа танк.

Источник: УНИАН

На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса «Корсар». Они проходили в интересах Вооруженных сил Украины, передает КБ «Луч» на своей странице в Facebook.

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«Ракетный комплекс “Корсар” успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом испытания «Корсара» стала оценка «отлично».

Напомним, что «Луч» воплощает проект по оснащению украинских военных современными противотанковыми ракетными комплексами «Стугна» и «Корсар».

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