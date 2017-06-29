В Украине испытали новейший ракетный комплекс «Корсар»
«Корсар» успешно поразил бронированную цель типа танк.
«Корсар» успешно поразил бронированную цель типа танк.
На одном из военных полигонов прошли испытания новейшего переносного ракетного комплекса «Корсар». Они проходили в интересах Вооруженных сил Украины, передает КБ «Луч» на своей странице в Facebook.
«Ракетный комплекс “Корсар” успешно поразил бронированную цель типа танк на расстоянии свыше 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра. Все поражения — в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что результатом испытания «Корсара» стала оценка «отлично».
Напомним, что «Луч» воплощает проект по оснащению украинских военных современными противотанковыми ракетными комплексами «Стугна» и «Корсар».