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16:57 (мск), источник: Югополис

В аэропорту Сочи действует «единый билет» для поездок в Абхазию

При планировании поездки пассажиры могут приобрести «единый билет» (самолет плюс автобус) для продолжения поездки в Республику Абхазия.

Источник: Югополис

В курортном сезоне 2017 года в Международном аэропорту Сочи появилась новая услуга для пассажиров, следующих в Республику Абхазия. При планировании путешествия в Абхазию туристы могут воспользоваться «единым билетом»: самолет плюс автобус. Теперь в авиакассах городов, а также на сайте «Авиатранс» (aviatrans.info) можно одним платежом оформить стыковочный маршрут с участием автобуса, выбирая конечный пункт с пересадками.

Проездной документ состоит из двух частей: авиа- и автобусного билетов. Поездки по системе «единого билета» осуществляются до Международного аэропорта Сочи. Далее автобусом из аэропорта в пять городов Абхазии — Гагры, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.

Комфортабельные микроавтобусы отправляются с привокзальной площади аэропорта, время отправления и прибытия удобно стыкуется с расписанием прилета и вылета самолетов, в том числе в ночное время. В случае задержки авиарейса билет остается действителен, а пассажиру предложат поездку на другом ближайшем рейсе.

Для пассажиров организована круглосуточная бесплатная телефонная «горячая» линия 8 800 250 1804. Узнать подробности, выбрать время поездки, ознакомиться с местами продажи билетов можно на сайте организатора перевозок fly-bus.ru.

Кроме того, на привокзальной площади сочинского аэропорта, рядом с выходом сектора B, расположена информационная стойка. Координатор посадки в аэропорту предоставляет информационные услуги, а также помощь в оформлении билета на автобус при необходимости.

Оператором перевозки по «единому билету» в Абхазию выступает АНО «Единая транспортная дирекция», сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».

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