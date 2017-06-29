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15:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге вновь перекроют движение около Центрального стадиона

На два дня.

В Екатеринбурге в очередной раз перекроют движение рядом с Центральным стадионом. С 0.00 8 июля до 16.00 9 июля автомобилисты не смогут проехать через перекресток улиц Репина, Посадской и Мельникова.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» будет заниматься реконструкцией проезжей части в рамках подготовки к ЧМ-2018.

В связи с перекрытием ТТУ ограничит выпуск на линию троллейбусов № 3 и 7.

Стоит отметить, что ранее улицу Репина перекрывали на 10 дней — с 3 по 13 июля. Все это время около Центрального стадиона были серьезные пробки.

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