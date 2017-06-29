В Екатеринбурге вновь перекроют движение около Центрального стадиона
На два дня.
На два дня.
В Екатеринбурге в очередной раз перекроют движение рядом с Центральным стадионом. С 0.00 8 июля до 16.00 9 июля автомобилисты не смогут проехать через перекресток улиц Репина, Посадской и Мельникова.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
В связи с перекрытием ТТУ ограничит выпуск на линию троллейбусов № 3 и 7.
Стоит отметить, что ранее улицу Репина перекрывали на 10 дней — с 3 по 13 июля. Все это время около Центрального стадиона были серьезные пробки.