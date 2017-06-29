1 июля в центре Перми будет изменен порядок движения транспорта
В субботу в городе будет изменено движение личного и общественного транспорта в центральной части в связи с празднованием 100-летнего юбилея авиаконструктора Павла Соловьева.
В субботу в городе будет изменено движение личного и общественного транспорта в центральной части в связи с празднованием 100-летнего юбилея авиаконструктора Павла Соловьева.
Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 11:30 до 00:00 в центральной части города движение личного транспорта будет закрыто по улицам:
— Ленина от улицы Куйбышева до улицы Борчанинова;
— Петропавловская от улицы Куйбышева до улицы Борчанинова;
— Попова от улицы Екатерининской до улицы Монастырской;
— Осинская от улицы Советской до улицы Петропавловской.
Кроме того, с 22:00 30 июня по 00:00 1 июля будет запрещена парковка автомобилей по улицам:
— Ленина от улицы Куйбышева до улицы Борчанинова;
— Петропавловская от улицы Куйбышева до улицы Борчанинова;
— Попова на участке от улицы Екатерининской до улицы Монастырской.
Изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта, пролегающих через центр города. С 11:30 до 00:00 автобусы:
— по маршруту № 7 в направлении Верхней Курьи будут следовать по Комсомольскому проспекту, Екатерининская, Попова и далее как обычно.
В обратном направлении по улицам: Попова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее без изменений;.
— по маршруту № 10 в направлении микрорайона Владимирский автобусы проследуют по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее без изменений.
В обратном направлении по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Попова, Ленина и далее как обычно;.
— по маршруту № 14 в направлении микрорайона Юбилейный автобусы поедут по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского и далее без изменений.
В обратном направлении по улицам Екатерининская, Попова, Ленина и далее без изменений;.
— по маршруту № 33 в направлении Города сердца автобусы будут ходить по улицам Екатерининская, Попова и далее без изменений, а в обратном направлении по улицам Попова, Луначарского и далее без изменений;.
— по маршруту № 41 в направлении Студенческого городка автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Попова и далее без изменений.
В обратном направлении по улицам: Попова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее без изменений;.
— по маршруту № 60 в направлении Кировского района города Перми автобусы проедут по Комсомольскому проспекту, Екатерининская, Попова, далее как всегда.
В обратном направлении по улицам Попова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее без изменений;.
— по маршруту № 68 в направлении микрорайона Садовый автобусы пойдут по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского, в обратном направлении по улицам Екатерининская, Попова, Ленина и далее без изменений.
Троллейбусный маршрут № 5 будет укорочен до сообщения «Улица Гусарова — улица Советская».