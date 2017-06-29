Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Дубцова прокомментировала смерть Яковлева
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Нацбанк Украины провел валютную интервенцию
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Звездные футболисты показали Россию фанатам (фото)Игроки, приехавшие в РФ на Кубок Конфедераций, делятся фотовпечатлениями со своими болельщиками
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
Максакова рассказала, почему Хрущев передал Киеву Крым — СМИ
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
18:29 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинские таможенники изъяли радиоактивные часы

На российско-абхазской границе при досмотре багажа одного из туристов сработала система обнаружения радиоактивных материалов.

При измерении радиационного фона на поверхности сумки было установлено значительное превышение допустимой нормы. Сумка была вскрыта, её содержимое досмотрено.

Сочинские таможенники выяснили, что источник с повышенным уровнем ионизирующего излучения — это предмет, конструктивно схожий с часами.

Документы на вывозимые часы у мужчины отсутствовали.

Сам турист пояснил, что, направляясь на отдых в Республику Абхазия, взял из дома в качестве подарка своим знакомым часы с самолета, которые ему передал на память отец. В итоге опасный предмет у туриста изъяли.

«В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ). Материал по данному факту передан по территориальной подследственности в УВД г. Сочи для дальнейшей проверки», — сообщили в пресс-службе сочинской таможни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
СМИ: Трамп попросил подготовить список уступок России
Букмекеры назвали фаворита второго полуфинала Кубка конфедераций
Правительство Германии запретило Эрдогану выступать на полях G20
Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение
Власти Ирака заявили об освобождении Мосула от ИГ
Греф рекомендовал криптовалюты любителям казино
Спорт
Немцы отомстят за Россию Действующим чемпионам мира предстоит сразиться в жаркой схватке за выход в финал турнира с национальной командой Мексики
Авто
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца Необычный случай произошел в пригороде американского города Розуэлл, хорошо известного любителям паранормальных явлений
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь