Сочинские таможенники изъяли радиоактивные часы

При измерении радиационного фона на поверхности сумки было установлено значительное превышение допустимой нормы. Сумка была вскрыта, её содержимое досмотрено.

Сочинские таможенники выяснили, что источник с повышенным уровнем ионизирующего излучения — это предмет, конструктивно схожий с часами.

Документы на вывозимые часы у мужчины отсутствовали.

Сам турист пояснил, что, направляясь на отдых в Республику Абхазия, взял из дома в качестве подарка своим знакомым часы с самолета, которые ему передал на память отец. В итоге опасный предмет у туриста изъяли.