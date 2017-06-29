Сочинские таможенники изъяли радиоактивные часы
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При измерении радиационного фона на поверхности сумки было установлено значительное превышение допустимой нормы. Сумка была вскрыта, её содержимое досмотрено.
Сочинские таможенники выяснили, что источник с повышенным уровнем ионизирующего излучения — это предмет, конструктивно схожий с часами.
Документы на вывозимые часы у мужчины отсутствовали.
Сам турист пояснил, что, направляясь на отдых в Республику Абхазия, взял из дома в качестве подарка своим знакомым часы с самолета, которые ему передал на память отец. В итоге опасный предмет у туриста изъяли.
«В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ). Материал по данному факту передан по территориальной подследственности в УВД г. Сочи для дальнейшей проверки», — сообщили в