ГИБДД Самары предлагает ввести одностороннее движение в центре города

По словам Карпочева, необходимо ввести там одностороннее движение, так как подобная схема движения позволит уменьшить поток автомобилей.

— Единственная проблема — это распределение времени на уборку территорий. Поэтому нужно будет выделить определенные часы для стоянки автомобилей, чтобы не создавать проблем для очистки дорог, — отметил Андрей Карпочев.

Для разгрузки территории около набережной предложено установить экологические парковки — решетки поверх газонов. Это позволит машинам парковаться на газонах.