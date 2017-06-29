ГИБДД Самары предлагает ввести одностороннее движение в центре города
Начальник ОГИБДД по Самаре Андрей Карпочев на круглом столе в губдуме предложил способ решения проблемы загруженности центра Самары.
Начальник ОГИБДД по Самаре Андрей Карпочев на круглом столе в губдуме предложил способ решения проблемы загруженности центра Самары.
По словам Карпочева, необходимо ввести там одностороннее движение, так как подобная схема движения позволит уменьшить поток автомобилей.
— Единственная проблема — это распределение времени на уборку территорий. Поэтому нужно будет выделить определенные часы для стоянки автомобилей, чтобы не создавать проблем для очистки дорог, — отметил Андрей Карпочев.
Для разгрузки территории около набережной предложено установить экологические парковки — решетки поверх газонов. Это позволит машинам парковаться на газонах.