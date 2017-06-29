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15:05 (мск), источник: РИА Новости

В Ванкувере запретили продажу кошек, собак и кроликов в зоомагазинах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Городской совет Ванкувера в Канаде принял решение о запрете продажи кошек, собак и кроликов в зоомагазинах, передает телеканал CTV News.

Источник: Reuters

Член совета города Хэзер Дил предложила ввести подобный запрет, отметив, что была удивлена тем, что в городе до сих пор продаются кошки и собаки. «Это не то, что нужно людям в Ванкувере. Мы получили более 1,2 тысячи сообщений от людей, которые просили нас ввести запрет», — приводит телеканал ее слова.

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Одной из причин введения запрета стали опасения, связанные с тем, в каких условиях растут домашние животные, находясь на торговых предприятиях, где основной целью является извлечение прибыли.

Ванкувер стал не первым городом, который ввел подобные ограничительные меры на продажу животных в зоомагазинах, отмечает телеканал, указав, что запрет также действует в Ричмонде и Нью-Вестминстере.

В то же время в городе остался зоомагазин, который продает кошек и собак, однако животные не выставлены на показ. Клиенты могут найти и выбрать животных на сайте зоомагазина и попросить показать кого-то конкретно. Также домашних животных можно взять у тех, кто их разводит, или в приютах.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Из чего теперь шаурму делать будут???
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