В Ванкувере запретили продажу кошек, собак и кроликов в зоомагазинах

Член совета города Хэзер Дил предложила ввести подобный запрет, отметив, что была удивлена тем, что в городе до сих пор продаются кошки и собаки. «Это не то, что нужно людям в Ванкувере. Мы получили более 1,2 тысячи сообщений от людей, которые просили нас ввести запрет», — приводит телеканал ее слова.

Одной из причин введения запрета стали опасения, связанные с тем, в каких условиях растут домашние животные, находясь на торговых предприятиях, где основной целью является извлечение прибыли.

Ванкувер стал не первым городом, который ввел подобные ограничительные меры на продажу животных в зоомагазинах, отмечает телеканал, указав, что запрет также действует в Ричмонде и Нью-Вестминстере.