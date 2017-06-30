События недели в фотографиях

24 июня. Сборная России не вышла из группы на домашнем Кубке конфедераций. В решающем матче групповой стадии подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Мексики.

Источник: РИА "Новости"

24 июня. В результате оползня в провинции Сычуань в Китае погибло более 100 человек, 93 числятся пропавшими без вести. Спустя три дня, 27 июня, в провинции сошел повторный оползень, но все люди, находящиеся в районе обвала, были оперативно эвакуированы.

Источник: Reuters

25 июня. Крупнейший в мире лайнер Airbus A380 дает старт Bridge 2017 — трансатлантической гонке между крупнейшими парусными тримаранами и пассажирским лайнером Queen Mary 2. «Гонка века» приурочена к столетию вступления США в Первую мировую войну и посвящена «наведению мостов» между Старым и Новым светом.

Источник: Reuters

25 июня. Традиционные скачки прошли на пляже ирландского Кароуниска.

Источник: Reuters

26 июня. Ровно 20 лет Джоан Роулинг выпустила первую книгу о Гарри Поттере. Мальчик-волшебник стал культовым героем, и впоследствии о нем было написано еще шесть книг, по которым сняли восемь фильмов.

Источник: Reuters

26 июня. В Елисейском дворце прошла первая встреча Эммануэля Макрона и Петра Порошенко. Президенты Франции и Украины обсудили возобновление переговоров в формате «нормандской четверки» и урегулирование ситуации в Донбассе.

Источник: Reuters

27 июня. Компьютеры крупных компаний по всему миру атаковал вирус-вымогатель Petya. Больше всего от кибератаки пострадали Россия и Украина.

Источник: РИА "Новости"

27 июня. В Киеве подорвали автомобиль командира спецназа Главного управления Минобороны Украины Максима Шаповала. Полиция расследует происшествие как теракт.

Источник: Reuters

28 июня. В Венесуэле группа силовиков захватила полицейский вертолет, обстреляла и забросала гранатами здания МВД и Верховного суда страны. За штурвалом был офицер полиции Оскар Перес, объявивший о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Власти назвали случившееся террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.

Источник: AFP 2017

28 июня. В парке искусств «Музеон» стартовал 6-ой Московский Международный Фестиваль Садов и Цветов, который продлится до 9 июля. Посетители смогут увидеть самые необычные цветочные композиции от флористов и дизайнеров из разных стран.

Источник: РИА "Новости"

29 июня. Министерство обороны Ирака заявило о полном освобождении города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Иракская армия выбила боевиков с территории в центре города, на которой стояла мечеть ан-Нури, где лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил «всемирный халифат».

Источник: AP 2017

29 июня. Астрономы получили самую детальную фотографию звезды Бетельгейзе. Ее поверхность отличается от солнечной, а объем превышает объем нашего светила примерно в миллиард раз.

Источник: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervell

30 июня. «Тропический» шторм обрушился на Москву и Подмосковье. Ливень сопровождался грозой, градом и сильным ветром. Минздрав Московской области сообщил о гибели мужчины в результате удара молнии в Дмитровском районе. Также по предварительным данным, в столице из-за непогоды пострадали пять человек.

Источник: РИА "Новости"

30 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в военном параде в Гонконге. Он стал крупнейшим военным мероприятием в регионе после его передачи Китаю в июле 1997 года.