Центр Екатеринбурга превратят в единую пешеходную зону

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации уральской столицы, работы по благоустройству площади 1905 года, улиц Вайнера, Февральской Революции, переулков Банковский и Театральный и части улицы Малышева запланированы на 2018 по 2022 годы.

Обсуждение проекта благоустройства, разработанного архитектурным бюро In.Form и консалтинговой компанией КБ «Стрелка», прошло в «Ельцин Центре».

Концепция создана в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Финальный вариант проекта с учетом пожеланий общественности будет представлен в августе-сентябре.

Как отметил, основатель бюро In.Form Тимур Абдуллаев, одной из проблем проектируемых территорий является хаотичный автомобильный трафик в сочетании с не менее хаотичной парковкой, устаревшее благоустройство и отсутствие пешеходных и велосипедных дорожек.

Проект предполагает соединение в единую пешеходную зону всех проектируемых участков. На Малышева от моста через Исеть до Вайнера предложено расширить тротуарную часть за счет уменьшения ширины автомобильных полос, а также создать велодорожку, отделенную от пешеходной зоны рядом деревьев.

Переулки Банковский и Театральный проектировщики предлагают сделать полностью пешеходными. Переулок Театральный планируется украсить фонтаном, стилизованным под карту районов Екатеринбурга.

На площади 1905 года предлагают произвести уширение пешеходной. Территорию за памятником Ленина создатели концепции предложили превратить в общественный амфитеатр.

Площадь Февральской Революции планируется сделать пешеходным сквером. Новую пешеходную площадь проектировщики предлагают назвать «Библиотечным сквером».