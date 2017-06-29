Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды — грозы, ливни, град, усиление ветра

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, вечером 29 июня в отдельных районах области ожидаются грозы, сильные ливни, град, местами крупный. Синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра при грозе до 20−25 метров в секунду.

При этом в пятницу, 30 июня, в южной половине региона сохраняется, в северной половине местами ожидается высокая пожарная опасность (lV класс горимости по региональной шкале).

Во время ливневых дождей в сопровождении порывистого ветра у метеозависимых людей с сосудистыми патологиями, а также с различными расстройствами нервной системы могут возникнуть головные и сердечные боли, скачки артериального давления.

Из-за высокой влажности воздуха не исключены обострения хронических заболеваний бронхов и легких, суставов и позвоночника.

В ГУ МЧС области предупреждают, что при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

От сильного ветра могут повредиться слабо укрепленные конструкции, повредиться кровли и остекление зданий, произойти обрыв линий электропередач, вал деревьев. Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.