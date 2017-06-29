Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 30 июня — 2 июля?

Если вы не уехали в отпуск или за город, в выходные не обязательно сидеть дома. В Ростове-на-Дону есть масса возможностей для интересного времяпрепровождения.

В кино

Прокат фильма ужасов «Синяя бездна» стартовал в семи кинотеатрах донской столицы и в одном батайском синематографе в четверг, 29 июня.

Коротко о сюжете. Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и её сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам.

Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остаётся лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.

Чем всё закончится, узнаете, купив билет в кино.

Режиссёр Йоханнес Робертс. В ролях: Мэнди Мур, Клер Холт, Крис Дж. Джонсон, Яни Гельман, Сантьяго Сегура. Время просмотра 89 минут.

В театр

Спектакль «Тирамису» в Ростове-на-Дону в субботу, 1 июля, покажет Молодёжный театр.

«Тирамису» — дебютная и на сегодняшний день единственная пьеса молодого польского драматурга Иоанны Овсянко, основанная на личном опыте работы в рекламном агентстве. Это истории семи успешных женщин, строящих свою карьеру, окруженных внешним лоском, но не испытывающих счастья.

Изысканный многослойный десерт из откровенных и честных признаний каждой из них. За гламуром, сарказмом и постоянной конкуренцией кроются истинные чувства и настоящие ценности, которые все сложнее обрести в современном мире в бесконечной гонке на выживание.

Режиссёр Алессандра Джунтини. В ролях: Валерия Искворина, Людмила Мелентьева, Анжелика Зайцева, Юлия Кобец, Ксения Соколова, Елена Пономарева, Эльвира Цыганок.

Время постановки 90 минут. Начало в 19 часов. Адрес театра: пл. Свободы, 3.

На выставку

30 июня 2017 года в «Шолохов-Центре» Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова открылась выставка «Путешествие вокруг Света» из фондов Музея Мирового океана (Калининград).

Уникальная экспозиция рассказывает о морских кругосветных экспедициях, открытиях знаменитых первопроходцев и флотоводцев, достижениях науки о море и том, как Россия стала великой морской державой.

На выставке представлены модель парусника, таксидермические скульптуры и влажные препараты морских животных, раковины моллюсков, геологические образцы, предметы этнографии и быта островов Полинезии, навигационные приборы и оборудование, образцы янтаря и предметы декоративно-прикладного искусства, живопись и графика маринистов и работы современных художников.

Выставка будет работать до 3 сентября 2017 года. Адрес «Шолохов-Центра»: ул. Большая Садовая, дом 125/69.