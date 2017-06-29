Кортеж уральского олигарха нарушил ПДД по пути в Алапаевск
Очевидец снял на видел как два «Мерседеса» на большой скорости пересекают сплошную.
Очевидец снял на видел как два «Мерседеса» на большой скорости пересекают сплошную.
Кортеж одного из уральских олигархов нарушил правила дорожного движения на автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». Машины ехали на открытие памятника великомученице и княгине Елизавете Романовой, передает корреспондент «АиФ-Урал» в четверг, 29 июня.
Два автомобиля марки «Мерседес Бенц», 600-й модели и Гелендваген, следующие друг за другом, чтобы не опоздать на официальное открытие памятника на большой скорости пошли на обгон очереди из машин, следующих за фурой. Впрочем, во время обгона сплошная линия закончилась. Аналогичные маневры машины совершали и в последующие обгоны на дорожном участке от Режа до Алапаевска, рассказывает очевидец.
Предположительно, в этом кортеже двигался генеральный директор
Поскольку Игорь Алтушкин на мероприятии отсутствовал, не исключено, что автомобили принадлежат господину Симановскому. Официальное открытие памятника состоялось сегодня в 12 часов дня.
На мероприятие был приглашен бывший
Напомним, что открытие памятника посетил потомок царской династии Пол Эдвард Куликовский. Это последнее его мероприятие на Урале во время пятидневного визита. Сегодня вечером он возвращается в Москву.