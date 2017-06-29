Кортеж уральского олигарха нарушил ПДД по пути в Алапаевск

Кортеж одного из уральских олигархов нарушил правила дорожного движения на автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск». Машины ехали на открытие памятника великомученице и княгине Елизавете Романовой, передает корреспондент «АиФ-Урал» в четверг, 29 июня.

Два автомобиля марки «Мерседес Бенц», 600-й модели и Гелендваген, следующие друг за другом, чтобы не опоздать на официальное открытие памятника на большой скорости пошли на обгон очереди из машин, следующих за фурой. Впрочем, во время обгона сплошная линия закончилась. Аналогичные маневры машины совершали и в последующие обгоны на дорожном участке от Режа до Алапаевска, рассказывает очевидец.

Предположительно, в этом кортеже двигался генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын, который является одним из спонсоров, потративших деньги на памятник княгине Елизавете Романовой. Помимо господина Козицына на новый памятник сбросились глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и руководитель компании «Сима-лэнд» Андрей Симановский.

Поскольку Игорь Алтушкин на мероприятии отсутствовал, не исключено, что автомобили принадлежат господину Симановскому. Официальное открытие памятника состоялось сегодня в 12 часов дня.

На мероприятие был приглашен бывший премьер-министр России, а ныне председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Также присутствовали врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. К слову, Сергей Степашин оценил вклад уральского медного олигарха. «Я уже не как официальное лицо, а как простой человек вам говорю, Андрей Анатольевич! Хорошо получилось! Правда!» — отметил бывший премьер-министр, приветствуя гендиректора УГМК.

Напомним, что открытие памятника посетил потомок царской династии Пол Эдвард Куликовский. Это последнее его мероприятие на Урале во время пятидневного визита. Сегодня вечером он возвращается в Москву.