Воронежский ОРТПЦ начал включение местных программ в каналы первого мультиплекса

Воронежский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ) начал включение региональных программ ГТРК «Воронеж» в каналы первого мультиплекса («Россия 1», «Россия 24», «Радио России») на всей территории Воронежской области. Врезку региональных программ начали осуществлять на всех объектах цифрового вещания со среды, 28 июня, сообщила пресс-служба воронежского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети. Региональные программы в цифровом качестве стали доступны 98,8% жителей.

Объем регионального цифрового вещания на канале «Россия 1» достигнет 110 минут в будни, 105 минут в субботу и 40 минут в воскресенье. На канале «Россия 24» объем регионального эфирного цифрового вещания составит 60 минут, на «Радио России» — 150 минут в будни и 50 в субботу.

Запуск региональных врезок в цифровой сигнал — этап реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы».

При трудностях с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения жители могут обратиться в центр консультационной поддержки (259 96 96) или по телефону федеральной «горячей линии» (8 800 220 20 02). Звонок бесплатный.

Справка РИА «Воронеж»

Врезка региональных программ в цифровой сигнал осуществляется с помощью технологии распределенной модификации программ (ТРМ). Принцип ТРМ состоит в том, что сигнал федерального мультиплекса разделяется на несколько независимых потоков. В одном потоке передаются телеканалы, не требующие региональной модификации, в других — теле- и радиоканалы, подлежащие модификации. В региональном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети производится местная врезка в нужные телерадиоканалы, и только эти телеканалы во второй раз отправляются на спутник для доставки на 51 ретранслятор региона. Ретрансляторы, оборудованные специальным устройством — реплейсером, заново «сшивают» мультиплекс, включая в него телеканалы с региональным контентом.