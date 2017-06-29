Воронежский ОРТПЦ начал включение местных программ в каналы первого мультиплекса
Доступ к региональным программам в цифровом качестве получили 99% жителей.
Доступ к региональным программам в цифровом качестве получили 99% жителей.
Воронежский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ) начал включение региональных программ ГТРК «Воронеж» в каналы первого мультиплекса («Россия 1», «Россия 24», «Радио России») на всей территории Воронежской области. Врезку региональных программ начали осуществлять на всех объектах цифрового вещания со среды, 28 июня, сообщила
Объем регионального цифрового вещания на канале «Россия 1» достигнет 110 минут в будни, 105 минут в субботу и 40 минут в воскресенье. На канале «Россия 24» объем регионального эфирного цифрового вещания составит 60 минут, на «Радио России» — 150 минут в будни и 50 в субботу.
Запуск региональных врезок в цифровой сигнал — этап реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы».
При трудностях с настройкой оборудования для приема цифрового эфирного телевидения жители могут обратиться в центр консультационной поддержки (259 96 96) или по телефону федеральной «горячей линии» (8 800 220 20 02). Звонок бесплатный.
Справка РИА «Воронеж»
Врезка региональных программ в цифровой сигнал осуществляется с помощью технологии распределенной модификации программ (ТРМ). Принцип ТРМ состоит в том, что сигнал федерального мультиплекса разделяется на несколько независимых потоков. В одном потоке передаются телеканалы, не требующие региональной модификации, в других — теле- и радиоканалы, подлежащие модификации. В региональном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети производится местная врезка в нужные телерадиоканалы, и только эти телеканалы во второй раз отправляются на спутник для доставки на 51 ретранслятор региона. Ретрансляторы, оборудованные специальным устройством — реплейсером, заново «сшивают» мультиплекс, включая в него телеканалы с региональным контентом.