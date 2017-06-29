Ученые из США раскрыли секрет идеальной улыбки

Источник: Lesly B. Juarez/CC0

«Полученные нами результаты противоречат тем представлениям, которые сейчас царят среди хирургов. Мы обнаружили, что у всех аспектов улыбки есть своя “золотая середина”, что противоречит принципу “больше-лучше”, который сегодня исповедуется при проведении операций по улучшению улыбки. К примеру, важно не только то, насколько широка улыбка, но и то, как наклонены уголки рта и сами губы», — пишут ученые.

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Внешность человека играет огромную роль в том, как развивается его жизнь, причем она влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе в целом. К примеру, в 2011 и 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядной или неприглядной внешностью. Подобная зависимость существует как среди мужчин, так и среди женщин, и заставляет многих людей, особенно представительниц слабого пола, менять внешность при помощи пластических операций, или менять манеру своего поведения, в том числе и то, как они улыбаются. К примеру, многие подобные люди считают, что подчеркнуто яркая улыбка от ушей до ушей располагает к себе собеседника больше, чем обычное выражение лица человека.

Источник: Allef Vinicius/CC0

София Лайфорд-Пайк (Sofia Lyford-Pike) из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) и ее коллеги выяснили, что это на самом деле не так, проведя необычный эксперимент с участием более 802 добровольцев, согласившихся просмотреть сотни фотографий «фотороботов» улыбающихся людей и оценить их привлекательность и искренность.