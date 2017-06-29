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17:02 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане сократили срок пребывания без временной регистрации

Постановлением правительства внесены изменения и дополнения в правила регистрации внутренних мигрантов.

Источник: Nur.kz

Постановлением правительства внесены изменения и дополнения в правила регистрации внутренних мигрантов, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет миграционной службы МВД РК.

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14 июня постановление было официально опубликовано и вступает в действие по истечении десяти календарных дней после опубликования.

Постановлением конкретизирован порядок регистрации граждан по месту временного пребывания (проживания). Сокращен срок пребывания без временной регистрации — с трех до одного месяца.

Таким образом, если гражданин планирует проживать, снимать жилье по месту временного пребывания (проживания) свыше месяца, для него устанавливается обязанность в течение 10 календарных дней со дня прибытия встать на учет в органах внутренних дел без снятия с регистрации по месту своего постоянного жительства.

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