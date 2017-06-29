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17:06 (мск), источник: РИА Новости

Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) наложил «крупный штраф» на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за запрет участия представительницы России Юлии Самойловой в Евровидении-2017, сообщило агентство Франс Пресс.

Источник: РИА Новости

«В соответствии с правилами конкурса НОТУ получила уведомление об этом штрафе», — заявил агентству представитель EBU. Он отказался уточнить размер штрафа.

Фоторепортаж
«Евровидение-2017»

Ранее глава телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что штраф может составить до 200 тысяч евро, но Украина будет его оспаривать. На апелляцию у Киева есть 20 суток.

Как заявлял глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, что EBU может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие Самойловой в конкурсе. Позднее в Женеве были арестованы 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения.

Самойлова должна была выступить на Евровидении-2017 с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и отказался от трансляции.

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