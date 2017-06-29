Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение

«В соответствии с правилами конкурса НОТУ получила уведомление об этом штрафе», — заявил агентству представитель EBU. Он отказался уточнить размер штрафа.

Ранее глава телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что штраф может составить до 200 тысяч евро, но Украина будет его оспаривать. На апелляцию у Киева есть 20 суток.

Как заявлял глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, что EBU может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие Самойловой в конкурсе. Позднее в Женеве были арестованы 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения.