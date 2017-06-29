Украину оштрафовали за отказ пустить Самойлову на Евровидение

«В соответствии с правилами конкурса НОТУ получила уведомление об этом штрафе», — заявил агентству представитель EBU. Он отказался уточнить размер штрафа.
Ранее глава телерадиокомпании Зураб Аласания заявил, что штраф может составить до 200 тысяч евро, но Украина будет его оспаривать. На апелляцию у Киева есть 20 суток.
Как заявлял глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, что EBU может наказать Украину за то, что страна не обеспечила участие Самойловой в конкурсе. Позднее в Женеве были арестованы 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения.
Самойлова должна была выступить на Евровидении-2017 с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и отказался от трансляции.