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18:14 (мск), источник: 36on.ru

Воронежских автомобилистов предупреждают о «сплошных» проверках ГИБДД

Массовые проверки, направленные на выявление пьяных водителей и автомобилистов, совершивших другие грубые нарушения ПДД, пройдут в Воронеже в ночь с 30 июня на 1 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: AP 2017

Полиция предупреждает, что проверки будут «сплошные». То есть сотрудники ГИБДД будут останавливать всех без исключения автомобилистов на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя будет исходить запах алкоголя или его поведение покажется странным, инспекторы предложат пройти ему проверку на трезвость или на употребление наркотиков, пояснили в ведомстве.

Сотрудники МВД просят участников движения соблюдать правила дорожного движения, а также быть предельно внимательными и взаимно вежливыми.

— Если Вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269−60−79 (круглосуточно), — добавили в пресс-службе ведомства.

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