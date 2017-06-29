Воронежских автомобилистов предупреждают о «сплошных» проверках ГИБДД

Полиция предупреждает, что проверки будут «сплошные». То есть сотрудники ГИБДД будут останавливать всех без исключения автомобилистов на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя будет исходить запах алкоголя или его поведение покажется странным, инспекторы предложат пройти ему проверку на трезвость или на употребление наркотиков, пояснили в ведомстве.

Сотрудники МВД просят участников движения соблюдать правила дорожного движения, а также быть предельно внимательными и взаимно вежливыми.